في خطوة جريئة، قررت مذيعة برنامج السفيرة عزيزة، رضوى حسن، تسلق الجبال في مغامرة هي الأولى من نوعها، وذلك بـ"دير الأنبا سمعان" في المقطم.
وظهرت في الفيديو وهي تتسلق الجبال، وعبرت عن سعادتها بذلك وحبها الشديد أن تقوم دائمًا بشيء مختلف.
وضمن الألعاب الموجودة بالدير 5: لعبة التسلق وملاعب كرة وكباري متحركة وغيرها من الألعاب.
ولم تكن هذه التجربة الأولى للمذيعة الشابة وظهرت في حلقة أخرى وهي تقفز بالمظلة من الطائرة في مغامرة مختلفة، وعبرت "رضوى"، حينها عن سعادتها بهذه التجربة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| مذيعة "السفيرة عزيزة" رضوى حسن تتسلق الجبال بـ دير الأنبا سمعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.