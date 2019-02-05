بالفيديو| مذيعة "السفيرة عزيزة" رضوى حسن تتسلق الجبال بـ دير الأنبا سمعان

في خطوة جريئة، قررت مذيعة برنامج السفيرة عزيزة، رضوى حسن، تسلق الجبال في مغامرة هي الأولى من نوعها، وذلك بـ"دير الأنبا سمعان" في المقطم.

وظهرت في الفيديو وهي تتسلق الجبال، وعبرت عن سعادتها بذلك وحبها الشديد أن تقوم دائمًا بشيء مختلف.

وضمن الألعاب الموجودة بالدير 5: لعبة التسلق وملاعب كرة وكباري متحركة وغيرها من الألعاب.

ولم تكن هذه التجربة الأولى للمذيعة الشابة وظهرت في حلقة أخرى وهي تقفز بالمظلة من الطائرة في مغامرة مختلفة، وعبرت "رضوى"، حينها عن سعادتها بهذه التجربة.

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