أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية لموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن مشاركتها في السباق الرمضاني 2019 بمسلسل جديد، يحمل اسم "وبينا ممعاد" من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
ونشرت رانيا يوسف صورة لها، وهي ترتدي فستان أبيض مكشوف الظهر، مكتوب عليها اسم المسلسل الجديد وشركة الإنتاج والمؤلف والمخرج.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تنشر صورتها بفستان أبيض مكشوف للإعلان عن مسلسلها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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