غير تسخين الطعام.. 6 استخدامات أخرى للميكروويف "لا تعرفينها"

محمد اسماعيل - القاهرة - عتقد البعض أن مهام الميكروويف تتلخص في تسخين الطعام فقط، إلا أنه له استخدامات أخرى ربما لا يعرفها كثيرون.

يستعرض لك "الخليج 365" 6 استخدامات للميكروويف غير تسخين الطعام، وفقًا لموقع mental floss.

1- طهي الطعام

غير تسخين الطعام، متوفر به برامج لطهي الطعام بالكامل من البداية، خاصة الأجهزة الحديثة بها عدد كبير من البرامج.

2- خبز الكيك

يمكنك أيضًا استخدامه في خبز الكيك بمختلف الطرق، سواء التورتة أو كيك الشكولاتة، كما أنه يستغرق وقتًا أقل بكثير من الذي يستغرقه في الفرن.

3- التخلص من دموع البصل

يسبب تقطيع البصل حرقان العين وقد يجعلها تدمع بغزارة، لذا يمكن التخلص من تلك الظاهرة عن طريق قطع أطراف البصل، ووضعها في الميكروويف لمدة 30 ثانية، ثم قومي بتقطيعها.

4- رقائق البطاطس

يمكنك طهي رقائق بطاطس مرقمشة مثل الأكياس الجاهزة، عن طريق تقطيعها قطعا رفيعة ووضعها بالميكروويف مفرودة ورشيها بزيت نباتي لمدة من 3 إلى 5 دقائق.

5- تعقيم التربة

إذا كنت تنوي زراعة بعض النباتات، فأنت في حاجة إلى تعقيم التربة، ضع كمية من الطين في طبق عميق يصلح للميكروويف وقم بتغطيته لمدة 90 ثانية.

6- إزالة الطوابع من الأظرف

إذا كنت ممن يهتمون بجمع الطوابع، يمكنك إزالة الطوابع العالقة على أظرف الجوابات، بوضع بعض القطرات على الغلاف وإدخال الظرف إلى الميكروويف لـ20 ثانية.