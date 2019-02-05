إطلالات ليلى علوي تكشف سر النحافة والرشاقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:02 مساءً - ليلى علوي من النجمات العربيات اللواتي عانين في فترة من مراحل حياتهنّ، مشكلة الوزن الزائد، غير أنها وخلال السنوات الماضية استطاعت أن تتغلب على هذه المشكلة حين خسرت الكثير من الكيلوغرامات، وعملت على المحافظة على رشاقتها، وأحد أسرار ليلى علوي الخاصة بالنحافة والتألق، هي طريقتها في اختيار ملابسها التي تساعدها دائمًا لتبدو بمظهر رشيق وقوام متناسق.

والسر هو أنها تختار دائمًا القصات التي تحدد منطقة الخصر، والتي تُبرز الأماكن الأكثر نحافة وجمالية في الجسم، مثل الأكتاف على سبيل المثال، وتُخفي باقي المناطق الأكثر امتلاءً، وإليكِ بعض الأمثلة.



ليلى علوي في فستان من الدانتيل الأسود:



خلال وجودها في مهرجان كان السينمائي، اختارت ليلى علوي فستان سهرة أنيقًا باللون الأسود، قصته ناسبتها تمامًا، حيث إنه مكشوف عند الأكتاف، ومحدد الخصر ومن ثم ينسدل ضيّقًا على الجسم بقصة ذيل السمكة، وقد نسقت معه عقدًا وأقراطًا فاخرة من الماس.





جمبسوت أزرق أنيق خيار ليلى علوي:



من الاطلالات التي لفتتنا لـ ليلى علوي أيضًا في الجمبسوت، الذي اختارته من علامة “برونوفياس” Pronovias باللون الأزرق الغني، وبقصة بدت مثالية عليها، فهو محدد الخصر بحزام قماشي وياقته مزينة ببعض الأحجار الملونة، التي بدت مثل العقد، وقصة أرجله عريضة ومنسدلة، وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد الأسود من “ديور” Dior.







فستان ناعم باللون الأبيض السكري اختارته ليلى علوي:



مع أنّ اللون الأبيض السكري لا يُنصح به عادةً للسيدات اللواتي يرغبن في أن يحصلن على اطلالات أكثر نحافة، غير أنه بدا خيارًا مثاليًّا بالنسبة لليلى علوي، ولاسيما أنّ قصة الفستان ناسبتها، فهو محدد الخصر مع تنورة كبيرة ومنسدلة. أكمامه متوسطة الطول وياقته مفتوحة على شكل حرف V، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الفضي.





شاهدي اطلالات ليلى علوي وكيف أنها نجحت في كل مرة في أن تبدو أكثر رشاقة وتألقًا بمساعدة الأزياء.

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