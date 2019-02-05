أفكار لتنسيق التنانير المكسرة بأسلوب عصري

تنانير بالنسياغا Balenciaga

قدّمت علامة بالنسياغا Balenciaga تنانير ميدي مطوية بكسرات متتالية، واختارت ألوانًا زاهية تجدد اطلالات الشتاء، مثل السماوي الزاهي الذي قدمته مع كنزة من الريش باللون الأبيض.



أما دار الأزياء الفرنسية الراقية "لويس فيتون" Louis vuitton فقدمت تنانير مكسرة لماعة من خامات قريبة من الساتان بظلال ربيعية مثل الأصفر.

كان الأبرز بين ما قُدّم على ممشى عروض الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2018/ 2019، هي التنانير المكسرة بظلال الميتاليك، ومنافستها التنانير المخملية بألوان لماعة مثل الفضي والذهبي، كما ظهرت ألوان شتوية مثل العنابي والكاكي والأخضر.