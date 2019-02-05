لـ يوم الحب فساتين سهرة باللون الأحمر من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:02 مساءً - اقترب موعد يوم الحب، والكثيرات من النساء بدأن التفكير باطلالاتهنّ الخاصة بهذه المناسبة، والتي يفضلن أن تكون باللون الأحمر الذي ومن دون شك ارتبط بهذا اليوم، كما ارتبط بالعاطفة والجاذبية والأنوثة أيضًا، ولهذا فقد اخترنا لكِ مجموعة من أجمل اطلالات النجمات العربيات، في فساتين سهرة باللون الأحمر، لتستوحي منهنّ أفكارًا لافتة لطلتكِ في يوم الحب.





اطلالة ناعمة من نانسي عجرم في فستان سهرة أحمر:



شاهدنا نانسي عجرم في حفلها الخاص بـ يوم الحب العام الماضي، وقد اختارت فستان سهرة ناعمًا باللون الأحمر، حمل توقيع دار “جورج حبيقة” Georges Hobeika بقصة رومانسية مكشوفة الأكتاف ومنسدلة، مع حزام رفيع على الخصر. وقد زينت اللوك ببعض المجوهرات الذهبية اللافتة.





ميريام فارس تختار فستانًا أحمر لأحدث اطلالاتها:



مؤخرًا كنا قد شاهدنا ميريام فارس وقد اختارت فستان سهرة باللون الأحمر، بتصميم فاخر مستوحًى من فساتين الأميرات، مكشوفًا عند الأكتاف بطريقة ناعمة، ومحدد الخصر مع تنورة كبيرة ومنفوشة، وقد اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة مع الفستان، ونسقت بعض المجوهرات الماسية الناعمة معه.





أنابيلا هلال في فستان أحمر بتصميم جذاب:



في أحدث اطلالات أنابيلا هلال في برنامج "ديو المشاهير"، شاهدناها وقد اختارت فستان سهرة باللون الأحمر من الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، تصميمه لافت وجذاب مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V وأكمام طويلة، وله تنورة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ، وأقراطًا ماسية.





بلقيس فتحي في فستان أحمر مرهف:



أما بلقيس فتحي فقد اختارت فستان سهرة باللون الأحمر، بتصميم ناعم ورومانسي من مجموعة مرمر حليم Marmar Halim، مصنوعًا من قماش الموسلين المرهف بقصة منسدلة مع أكمام طويلة، له حزام عريض على الخصر، وقد اختارت معه عقدًا ذهبيًّا بتصميم لافت.





شاهدي اطلالات النجمات العربيات في فساتين سهرة باللون الأحمر، واستوحي منهنّ أفكارًا جذابة لـ يوم الحب.

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