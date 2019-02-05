قبل النوم.. خطوات أساسية لتحافظي على جمالك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:02 مساءً - هناك بعض الخطوات الجمالية التي قد تبدو بسيطة وغير ضرورية تهملها المرأة في حياتها اليومية. إلا أنها خطوات أساسية للحفاظ على إشراقها وإطلالتها الجذابة.

إليك خطوات يومية عليك اتباعها لتحافظي على بشرة مثالية وإطلالة بمنتهى التألق.



1- قبل النوم.. أزيلي المكياج

مهما كان الوقت ضيقاً، ليس لديك عذر بالخلود إلى النوم والمكياج على وجهك. تأكدي من إزالته وتنظيف بشرتك جيداً لأن مستحضرات التجميل تعمل على تغليف البشرة وطمس مسامها، ما يمنعها من التنفس وتجديد خلاياها.





2- كريم اليدين

بشرة اليدين بحاجة إلى الترطيب تماماً كبشرة الوجه. استخدمي كريماً مرطباً ومغذياً لليدين يومياً قبل النوم، بعد غسلهما بالماء الفاتر وتنشيفهما جيداً. اختاري كريماً بتركيبة سميكة غير دهنية، يجعلك ملمسهما كالحرير.





3- لا تفوّتي التونر

بعد تنظيف وجهك جيداً بواسطة مستحضر إزالة المكياج، امسحي وجهك بقطنة ناعمة مبللة بالتونر. يساعد التونر على إغلاق مسام البشرة المفتوحة وبالتلي منع ظهور البثور، كما يعمل على شدّ البشرة وصقلها.





4- رطّبي عينيك

لمظهر العينين التأثير الأكبر على ملامح وجهك. رطّبي عينيك يومياً قبل النوم واختاري مستحضراً بتركيبة ناعمة غير سميكة، وتأكدي من احتوائه على أحماض الببتيد التي تساعد على ترطيب محيط العينين وعلى عناصر مضادة للأكسدة.





5- دلّلي قدميك

قد تشعرين بأن هذه الخطوة ليس أساسية قبل النوم، إلا أن ترطيب القدمين بشكل يومي قبل أن تخلدي إلى الفراش سيمنحها الدعم الذي تحتاج إليه بعد يوم طويل وشاق.