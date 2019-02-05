أفضل خلطة لغرة كثيفة خالية من الفراغات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:02 مساءً - إذا كنت تعانين من فراغات في الغرة وفي الخصل الأمامية للشعر، الحل سهل جداً ومتوافر في مطبخك، فهناك بعض مواد طبيعية تغذي فروة الرأس وتملأ فراغات الشعر وتمنحك غرة كثيفة. تعرفي الى هذه الخلطة الطبيعية وطبقيها على شعرك، والنتيجة ستذهلك.



المكونات

- بيضة واحدة.

- ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.

- نصف حبة ناضجة من الأفوكادو.

- 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.



طريقة التحضير والتطبيق

اخفقي البيضة أولاً في وعاء ذي قعر عميق، من ثم اهرسي الأفوكادو جيداً وأضيفيه إلى البيض. من ثم أضيفي تدريجياً كلاً من زيت إكليل الجبل وزيت جوز الهند. حركي المكونات جيداً، وحين تتجانس طبقيها على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، على أن يكون جافاً تماماً. اتركي الخليط على شعرك مدة ساعتين كاملتين، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية.

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