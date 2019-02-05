أجمل موديلات المناكير لمناسباتك السعيدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:02 مساءً - إذا كنت على موعد مع إحدى المناسبات السعيدة: خطوبة، زفاف، تخرّج، أو ما الى ذلك، فأنت تحتاجين الى موديلات مناكيرجذابة وغير تقليدية لتزيين أظافرك، بحيث تكون إطلالتك راقية ومتكاملة ومميزة. لذلك، سنقدم لك في ما يلي مجموعة موديلات مناكير لمناسباتك السعيدة لتكملي بها أناقتك وتلفتين الأنظار.



المناكير الأبيض المزين بالنجوم

من المعروف أن اللون الأبيض كلاسيكي بامتياز وأنيق، بالتالي إذا كنت من محبات المناكير الأبيض وتتجنبين كل الألوان الأخرى، ابتعدي فيه عن التقليدية، من خلال طلي أظافرك بالمناكير الأبيض وإضافة لمسة جذابة إليها، من خلال تزيينها بالنجوم الذهبية بطريقة متناسقة وغير مبالغ فيها.



المناكير الفرنسي العصري

إذا كنت ترغبين في اعتماد المناكير الفرنسي التقليدي، فلما لا تضيفي إليه بعض اللمسات البسيطة والأنيقة في آن؟ بالتالي، عند الانتهاء من وضع المناكير الفرنسي على الطريقة الاعتيادية، أضفي خطاً أبيض ناعماً على قاعدة الظفر.



المناكير المزين بالكونفيتي

إذا كنت على موعد مع حفلة كبيرة مع الأصدقاء المقربين والعائلة، فإن الأظافر المزينة بالكونفيتي هي أحد الأفكار الجذابة والمميزة. استخدمي مناكير نقياً واضحاً أو بارزاً، وقبل أن يجف المناكير أنثري رقاقات ذهبية فوق أظافرك لإضفاء لمسة براقة ومتوهجة عليها.



المناكير الخوخي

يلاقي المناكير الخوخي رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الإنستقرام، لذلك لا تترددي في اعتماده خلال المناسبات السعيدة. جربي مناكير ناصعاً باللون الخوخي إذا كانت بشرتك فاتحة، أما إذا كانت بشرتك داكنة فاستخدمي المناكير الخوخي المشمشي.

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