6 عادات خاطئة يفعلها طفلك في الإجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو- غالبا ما تزداد كميات الطعام وعدد الوجبات مع فترة الإجازة، ما ينتج عنه ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، وينصح بتناول الوجبات الصحية ووضع جدول نشاط يومي.

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