كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - شاهد - طرح برومو فيلم Avengers: Endgame
طرحت الشركة المنتجة لفيلم Avengers: Endgame برومو دعائى جديد حقق نجاحا كبيرا متخطيا 7 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين.
"Avengers: Endgame" المقرر عرضه نهاية أبريل المقبل، تتشارك في بطولته نخبة من نجوم هوليوود، أبرزهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسن، كريس هيمسورث، جوش برولين، برادلي كوبر، إيفانجلين ليلي، توم هولند، كريس إيفانز، وبري لارسون.
وتقدر الميزانية الإنتاجية للجزء الأخير من السلسلة بـ500 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ السينما.
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