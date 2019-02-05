كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - السعودية تطلق أول قمر صناعي للاتصالات.. مساء اليوم

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن المملكة العربية بصدد إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات، مساء اليوم الثلاثاء، من قاعدة إقليم جويانا الفرنسية؛ الواقع شمال أمريكا الجنوبية، وسيجرى تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية داخل المملكة.

وكان قد وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على آخر قطعة من القمر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، أبريل الماضي، مستخدما عبارة "فوق هام السحاب" خلال زيارته لأمريكا.

ويعد القمر السعودي للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكٌ بالكامل للمملكة ويساهم القمر الجديد في توفير تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.