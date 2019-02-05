كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - فيديو.. لحظة تصدي أم لعصابة مسلحة حاولت اقتحام منزلها حاملة رضيعها

كشفت لقطات مرعبة لأم شجاعة تحمل رضيعها، وهي تحاول التصدي لمسلحين ببنادق آلية حاول اقتحام منزلها.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، صور في مدينة بينتاون ، جنوب أفريقيا، امرأة التي لم يكشف عن اسمها وهي تحاول بشكل مصيري، تأمين البوابات خارج منزلها، أثناء محاولة اختراق العصابة لبيتها.

فيما حاول رجل يرتدي سروال أحمر مساعدة الأم في إغلاق بوابة المنزل، إلا أنه أصيب بعيار ناري من قبل العصابة.

وكان المسلحون الثلاثة وصلوا إلى منزل الأم في الثاني من الساعة 10.40 مساءً، بينما كانت توصل ضيوفها خارج بوابة منزلها.

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