كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - مدبولي يعتمد مخطط قطعة أرض وضمها للتجمعات العمرانية الجديدة بأكتوبر

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط التفصيل لمساحة 3481 فدان، والتى تقع ضمن مساحة 78198 فدان والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2018، بشأن اعتبار الأراضى الواقعة غرب مدينة السادس من أكتوبر على طريق الواحات شرق الطريق الدائرى الإقليمى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطة والبنائية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه فى حالة تعارض الملكيات الخاصة الثابتة لأصحابها مع هذا المخطط يتم نزع ملكيتها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.

فيما نصت المادة الثالثة من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية التعديل بالمخطط التفصيلى لمنطقة الاعتماد سواء أكان بالحذف أو الإضافة أو بتعديل الأنشطة والاشتراطات البنائية وشبكة الطرق " حاليا أو مستقبلا" وفقا للمستجدات وبما يحقق معدلات التنمية المرجوة.

ونصت المادة الرابعة من القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الهيئة فى ضوء المخطط التفصيلى المعتمد ووفقا لما تقرره اللجان المختصة.