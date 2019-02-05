كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - حماقي الصغير وأمينه رايحين مهرجان دبي للتسوق

رحّب مهرجان دبي للتسوق بمجموعة كبيرة من المشاهير والفنانين الذين توافدوا على الإمارة للاحتفال بالدورة الرابعة والعشرين من فعالية التسوق الكبرى، والتي استمرّت من 26 ديسمبر إلى 2 فبراير. من نجوم هوليوود إلى المغنين الفائزين بجوائز غرامي، استمتع سكان دبي وزوارها من مختلف الأعمار والجنسيات بالكثير من العروض المميزة خلال هذه الاحتفالية السنوية التي تعمّ أرجاء المدينة.

شاركت نجمة هوليوود الشهيرة إيفا لونغوريا في مهرجان دبي للتسوق هذا العام، حيث زارت منطقة الأزياء في دبي مول لمعاينة عدد من العلامات التجارية الفاخرة، في حين حضرت نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز و سونام كابور للاستمتاع بالأجواء الرائعة للمهرجان.

ورحّبت القرية العالمية، مجمّع المهرجانات متعددة الثقافات الرائدة في العالم، بزوّارها الذين حضروا للاستمتاع بمجموعة من العروض الحية خلال مهرجان التسوق الشتوي. وكان من بين الفنانين العالميين المشاركين في تلك الفعاليات كلّ من الفنان المصري محمد حماقي، والمغني السعودي رابح صقر، والفنان الباكستاني راهات فاتح علي خان، والمطربين السوريين حسين الديك ووفيق حبيب، والمصريين سعد الصغير وأمينة، بالإضافة للنجمة اللبنانية إليسا التي اختتمت سلسلة حفلات القرية العالمية بحفل فني متألق.

كما استضافت دبي نجوم عالميين، بمن فيهم المطرب ال "أريجيت سينغ"، والمغنّي وكاتب الأغاني الإنجليزي جورج إيزرا صاحب أغنية "شوت غن" لتقديم أول حفل له في الشرق الأوسط على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، حيث أبهج الجمهور بأداء أغانيه المميزة التي تجمع بين البوب والفولك والتي أكسبته شهرة عالمية.

وحضرت أيضاً فرقة الروك الصوفية الباكستانية "جنون"، والتي اجتمعت بعد غياب استمر 13 عاماً، كي تقدّم حفلاً استثنائياً على استاد سوق دبي الحرة للتنس بمناسبة مهرجان دبي للتسوق، في حين استمتع هواة الفرقة الفلبينية "بينوي" بحفل غنائي رائع قدّمت فيه الفرقة أشهر أغانيها من التسعينيات على مسرح مركز دبي التجاري العالمي. أمّا فرقة البوب الكورية "مومولاند"، وهي فرقة من تسع فتيات كسبت شهرة دولية وعدداً من الجوائز منها أفضل فرقة محبوبة للعام ضمن جوائز الفرق الكورية، فحضرت إلى دبي لتقديم أول حفلة لها في منطقة الشرق الأوسط.

أما بالنسبة لعشاق المواهب العربية والمحلية، فقد استمتع الجمهور بأداء رائع للمطرب الإماراتي حسين الجسمي على مسرح أوبرا دبي، بينما أضحك الكوميديان الإيراني الأميركي "ماكس أميني" الحاضرين بتقليده للشخصيات وحكاياته المضحكة على مسرح مدينة جميرا.