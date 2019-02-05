كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - مدرب وست هام يهاجم كلوب: اعتاد على الفوز عن طريق التسلل!
كلوب
شن مدرب فريق وست هام "مانويل بيليجريني" هجومًا على نظيره مدرب فريق ليفربول "يورجن كلوب" بعد مباراة الأمس في بطولة الدوري الإنجليزي.
وتعادل الفريقان بهدف لمثله في الجولة الخامسة والعشرون.
وقال "بيليجريني" في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "كلوب اعتاد على الفوز بالمباريات عن طريق أهداف التسلل".
وأضاف: "عندما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند هزمني، مع مالاجا، بهدف تسلل من سبعة أمتار، لذلك لا يمكنه الشكوى من أي شيء".
وواصل: "هدف ساديو ماني في مباراة الليلة كان تسلل من مسافة متر".
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