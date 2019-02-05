كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - تجديد حبس أم ضربت ابنها حتى الموت في الوراق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتسبب فى وفاة ابنها البالغ من العمر 12 عاما، وكشفت التحريات أن المتهمة اعتدت عليه بالضرب حتى فارق الحياة بسبب خروجه دون إذنها من الشقة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا بوصول طفل إلى المستشفى مصابا بعدة كدمات ومفارقا الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل مطلقة وتقيم بمنطقة الوراق، اعتدت على ابنها البالغ من العمر 12 عاما بالضرب مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أن الطفل يقيم بصحبة والده، إلا أنه كان فى زيارة لوالدته، ونتيجة لخروجه دون إذنها، شعرت بالغضب، وانتظرت حتى عودته، ثم اعتدت عليه بالضرب، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.