كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - ماركا تكشف خطة سولاري لإيقاف خطورة ألبا مع برشلونة

سولاري

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية خطة "سانتياجو سولاري" المدير الفني لنادي ريال مدريد من أجل إيقاف خطورة "جوردي ألبا" في مباراة الغد في كأس ملك إسبانيا.

ويعلم المدرب الأرجنتيني جيداً مدى خطوة الظهير الإسباني لنادي برشلونة قبل المواجهة المرتقبة على ملعب "كامب نو".

"ألبا" هذا الموسم هو أحد المفاتيح التي يعتمد عليها المدرب "إرنستو فالفيردي" في تشكيل برشلونة لبناء الهجمات على مرمى الخصم.

الأمر لا يتوقف عند ذلك لكن تأقلم مدافع البلاوجرانا على تحركات زميله وقائده "ليونيل ميسي" في هجوم الفريق يعطي إضافة كبيرة لإنهاء الفرصة التي يصنعها "ألبا" إلى أهداف بأقدام الأرجنتيني.

ولكن في الجهة الأخرى، استقر "سولاري" على الخطة التي تحد من خطورة "ألبا" في مباراة الكلاسيكو وزيادة الضغط على دفاعات البلاوجرانا وهي وضع "لوكاس فاسكيز" في مركز الجناح الأيمن لتقليل انطلاقات مواطنه الإسباني في برشلونة.

"فاسكيز" يتمتع بثقة كبيرة لدى مدربه الأرجنتيني منذ بداية عهده في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي 2018، ويعتمد عليه في أغلب مباريات ريال مدريد هذا الموسم.

شارك "لوكاس" في 14 مباراة أساسياً ولعب 1167 دقيقة وهو عدد دقائق مشاركة أكثر من "لوكا مودريتش".