كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - جنوى يعترف: يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع مدافعنا

جنوى

اعترف نادي جنوى بوجود اهتمام كبير من منافسه يوفنتوس لضم مدافع الفريق "كريستيان روميرو" في الميركاتو الصيفي المقبل. وعلق "إرنيكو بيرزيوسي" رئيس النادي الإيطالي على الأمر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" العالمية: "يوفنتوس مهتم جداً بخدمات روميرو، ولكننا نريد بالاحتفاظ به داخل صفوف الفريق". ويرغب البيانكونيري في الحصول على خدمات مدافع جنوى الأرجنتيني من أجل تدعيم الفريق بالمستقبل. "روميرو" يبلغ من العمر حالياً 20 عاماً، ويقدم مستوى جيد مع فريقه هذا الموسم في بطولة الدوري الإيطالي. وكان اللاعب الشاب قد انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي من صفوف ناديه بيلجرانو الأرجنتيني، ونجح في فرض اسمه في جنوى وشارك في 14 مباراة بالكالتشيو وسجل هدفاً وحيداً.

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