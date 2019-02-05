كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - الفاشينيستا فاطمة المؤمن تخرق كل الحدود

خرقت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، كل الحدود، وفاجأت متابعيها بهجوم ناري شنته على بعضهم.

فقد ظهرت في مقطع فيديو تناقله عدد كبير جداً من الناشطين مؤخراً وهي ترد على الأسئلة في بث مباشر، ويبدو أن تعليق إحدى المتابعات استفزها ودفعها إلى مهاجمتها بقوة، صادمة الجميع بقولها: ” الجوتي (الحذاء) أحطا بحلقك احترمي نفسك ولا طلعي برا.”

وتابعت: ” أنا كيوت وفاطمة بس ترى فيه فاطمة ثانية تلتك كف “، وحقق الفيديو ما يقرب من 118 مشاهدة عبر أحد الحسابات التي نشرته على ” إنستجرام. ”