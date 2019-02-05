كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - الصحافة الإماراتية تحتفي بإعلان "الأخوة الإنسانية"

احتفت الصحف الإماراتية، اليوم الثلاثاء، بتوقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مساء أمس الإثنين، وثيقة "الأخوة الإنسانية"، التي تشكل الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر وحاضرة الفاتيكان، كما تعد من أهم الوثائق في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية.

وأشادت صحيفة "الاتحاد" في صفحتها الأولى بالوثيقة تحت عنوان "وطن الأخوة الإنسانية"، حيث أبرزت صورة توقيعها من فضيلة الإمام وقداسة البابا، وشهادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما عنونت صحيفة "الخليج" صفحتها الرئيسية بـ"الإمارات تصنع تاريخا للأخوة الإنسانية"، بينما كتبت صحيفة "البيان" قائلة "الإمارات تعلي راية التسامح في العالم"، فيما نشرت صحيفة "الوطن" نص الوثيقة تحت عنوان " أبوظبي تشهد إطلاق وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك”.

وتعد وثيقة "الأخوة الإنسانية" نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمر لأكثر من عام ونصف بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين اتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغى للأديان أن تقوم به عالمنا المعاصر.

وتأتي زيارة الإمام الأكبر لدولة الإمارات، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سلمها إلى فضيلته الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال لقائه مع الإمام الأكبر بمقر مشيخة الأزهر في ديسمبر الماضي.

وحظيت زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان باهتمام عالمي غير مسبوق، باعتبارها الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.