كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 مساءً - استقرار أسعار الحديد اليوم بالأسواق
استقرت أسعار الحديد فى مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، فسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا 750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيهًا، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.
وسجل حديد بشاي 11 ألفًا 650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا 560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا 525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.
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