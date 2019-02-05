بالصور| 400 ألف تسجيل إعجاب لـ شعر سلمى حايك الأبيض: فخورة بتلك الإطلالة

نشرت الفنانة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك، صورة جديدة لها بإطلالة "غير تقليدية" لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتعمدت "سلمى" إظهار بعض الخصل البيضاء في شعرها، خلال تواجدها في حدى الأماكن الطبيعية بإطلالة صيفية.

وعلقت الفنانة المكسيكية، باللغتين الإنجليزية والأسبانية، قائلة: "فخورة بشعري الأبيض"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورة على ما يزيد عن 400 ألف تسجيل إعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى آلاف التعليقات المعجبة بإطلالتها وتقبلها لذاتها وتغيرات ملامحها، مؤكدين أنها لا تزال جميلة ومحتفظة بأنوثتها.

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