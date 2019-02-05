بالصور| سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلادها الـ26 بـ"تاتو" فرعوني على ذراعها

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احتفلت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها برسم "تاتو فرعوني" على ذراعها، حيث نشرت صورتها به، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
واختارت "سلمى" رسم "إيزيس"، معلقة باللغة الإنجليزية: "في عيد ميلادي الـ26، رسمت الوشم الذي حلمت به"، موضحة سبب اختيارها لتلك الشخصية الفرعونية بأنها اختارتها، لأنها إله الخصوبة والأمومة، كما أنها بمثابة "معالج سحري"، حيث شفيت المرضى وأحضرت المتوفى إلى الحياة، في الحضارة المصرية القديمة، وكانت قدوة لجميع النساء كأم.
وتابعت: "عرفت لكثير من الأشياء الجميلة عنها، أعتقد أنه يجب عليك أن تجرب وتقرأ عن إيزيس وأوزوريس والابن حورس".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات المشيدة بالوشم، وسط العديد من عبارات التهاني بعيد ميلادها.
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