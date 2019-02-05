بالصور| مزق رقبتها.. رجل يهاجم مسنة لسرقة حقيبتها

هاجم رجل يدعى "أرتور واسزكويز"، أرملة بولندية تدعى "زوفيغا كاكزان"، ويبلغ عمرها 100 عامًا، وواحدة من الناجين من الحرب العالمية الثانية، بأحد شوارع مدينة "ديربي" البريطانية، بعدما رآها هدفًا وفريسة سهلة.

مزق "أرتور" رقبتها، بعد أن هاجمها أثناء سيرها وسرق حقيبة يدها، مما تسبب في كسر عنقها واستدعى الأمر الذهاب للمستشفى، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

عانت من إصابات متعددة، بما في ذلك كسر في الرقبة وعظم الوجنة، قبل أن تتدهور حالتها، وتوفيت نتيجة مرض الالتهاب الرئوي بسبب الإصابات التي لحقت بها من هذا الهجوم القاسي الذي تعرضت له.

اعتقلت الشرطة الرجل ووجهت له تهمة السطو والقتل الخطأ، بعدما رصدته كاميرات المراقبة، ومن المعتقد أن تستمر المحاكمة لمدة أسبوعين.

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