أحمد فهمي لإحدى متابعات هنا الزاهد: "يا خبرة"

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة تجمعها بخطيبها الفنان أحمد فهمي، أمس، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا محتضنة أحمد في لحظة رومانسية، وكتبت في تعليقها على الصورة، "I love you more than words can ever say"، أي "بحبك، أكتر ما الكلمات ممكن تقول".

وتفاعل جمهور هنا الزاهد مع الصور على الإعجابات حيث نالت الصورة إعجاب ما يزيد عن 200 ألف متابع، وانهالت عليهما التعليقات.

وكعادته بدأ أحمد في الرد على التعليقات التي وردت للثنائي على الصورة، حيث قال حساب يحمل اسم "فروفورة"، "ساذجة لسه خام"، ليرد عليها فهمي في التعليق، "ماشي يا خبرة".

وتلك ليست المرة الأولى التي يرد فيها فهمي على التعليقات التي ترد عبر صفحة هنا الزاهد، فقد ورد أحد متابعيها على صورة سابقة لها: "مش كان المفروض أنا الي على يمينك ده؟" في إشارة لأنه كان يجب أن يأخذ مكان أحمد فهمي، ليرد عليه الأخير: "كان المفروض أنت تبقى على حجري".

وعندما نشرت "هنا" صورة لهما على السجادة الحمراء خلال حضورهما فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بشهر نوفمبر الماضي، كتب لها أحد متابعيها ينتقد الفستان، فرد عليه أحمد فهمي قائلا: "أنت متعرفش تمشي جنبه مش تشتريه"، وقال حساب حمل اسم يزيد شديد، في تعليقه: "والله ميتسهلكيش"، ليرد عليه "فهمي"، "وتستاهلك أنت يا جربوع؟".

أثار رد "فهمي" على جهور "هنا" جدل كبير على "السوشيال ميديا"، لكن معظم الجمهور المحب لهنا الزاهد وصفوه بالمتكبر، فقالت إحدى متابعات خطيبته: "أنا بجد مستغرباكي يابنتي والله أنتي بنت ناس معرفش قابلة إزاي بحد أسلوبه كده"، وقال أحد المتابعين في تعليق آخر: "ده أسلوب دفاع ده ربنا يرحمنا برحمته".

وقالت أخرى: "أنا مش معترضة على إنه يدافع عنها بس في أسلوب كويس ممكن يتكلم بيه مش يقول أنت متعرفش تعدي من جنبه مش تشتريه أنتوا بجد مقتنعين بالأسلوب ده إنه حب"، وقال آخر، "عيب عليك".

​