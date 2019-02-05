الامارات | بالصورة.. القذافي يصلي في قرية تشادية.. هل مازال حيا!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة.. القذافي يصلي في قرية تشادية.. هل مازال حيا! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع إخباري سنغالي مقالا يفيد بأن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عام 2011، شوهد أخيرا في تشاد وهو يصلي، مرجحا أن تكون وسائل إعلام غربية كذبت على العالم بشأن وفاته.

وأرفق موقع afriseries.com السنغالي تقريراً بصورة قال إنها التقطت قبل أيام في قرية صغيرة نائية في تشاد وتظهر القذافي أثناء الصلاة، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الموقع أن الشاهد "ظن في البدء أنه رأى شبحا حتى اقترب منه وأخذ صورة له. وسألناه عن صحة هذه المعلومات، وأكد أنه شاهد القذافي حيا بأم عينيه".

وعلى الرغم تمسك الموقع من صحة خبره وصورته إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية شككت في الامر مشيرة إلى أن بحثا سريعا على الإنترنت يثبت أن موقع afriseries نسخ هذا المقال من موقع 24 jours الساخر الذي ينص في "شروط الاستخدام" على أن "الشخصيات الواردة في المقالات، حتى وإن كانت حقيقية، فهي شخصيات وهمية". أما الصورة المرفقة مع المقال فتعود إلى عام 1991، خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروع "النهر الصناعي العظيم" في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.