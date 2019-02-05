إليزابيث هيرلي تظهر بإطلالة جذَّابة عبر "إنستغرام"

تتميّز النجمة إليزابيث هيرلي بتألّقها داخل وخارج السجادة الحمراء إذ شاركت سلسلة من الصور الرائعة عبر تطبيق "إنستغرام" مساء الأحد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الممثلة، 53 عاما، تألقت في صورها وهي تبتسم أمام الكاميرا، وتكشف عن صدرها في بلوزة سوداء بسيطة ذات خط عنق كبير، وأبرزت عينها الزرقاء، بينما تضع يدها على شعرها البني، وارتدت هيرلي قلادة بسيطة باللون الفضي وبها حجر كريم، ومن المعروف أن هيرلي تعمل أيضا كمصممة ملابس سباحة، ونشرت صورة أخرى وهي تنظر إلى كتفها، وشاركت الصور مع متابعيها البالغ عددهم 1.1 مليون، كما أنها تنشر مجموعة من مقاطع الفيديو الرائعة لعطلتها.

وظهرت في مقاطع الفيديو بروح معنوية مرتفعة أثناء وجودها على الشاطئ، وهي تبتسم للكاميرا وترتدي بكيني باللون الذهبي، به سلسلة باللون الذهبي، ونظارة شمس كبيرة باللون البنفسجي، وظهرت بشعرها البني منسدلا على كتفيهيا، كما أن البكيني الذي ارتدته من تصميمها، ولدى إليزابث ابن يدعى داميان، 16 عاما، من علاقتها مع رجل الأعمال الأميركي، ستيف بينغ، 53 عاما، وكانت الأم وابنها في رحلة مؤخرا في الهند، حيث احتفلا بالعالم الجديد إلى جانب عدد من الأصدقاء.

ويدعو داميان أصدقاءه إلى المنزل، ولديه ستة عرابين من بينهم النجم البريطاني هيو غرانت، والسير إلتون جون، وكانت إليزابيث اعترفت في السابق بأنها غالبا ما تعانق داميان في الصور، بما في ذلك صورة البكيني التي نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعن علاقتها بابنها قالت لمجلة يو: "داميان مصوّر فوتوغرافي رائع، ويعرف بشكل غريزي ما يريده الأصغر سنا.. عادة ما نقضي وقتنا في مشاهدة أفلام رعب على نيتفلكس، أو نقوم بالفايكنغ على موقع أمازون برايم".

ورفضت إليزابيث ادّعاءات أن نجلها الوحيد يشعر بالحرج منها، ويريدها أن لا تتعرّى وترتدي ملابس محتشمة، وقالت: "يختار ملابسي.. إنه منسق الملابس الخاص بي".

وتزوّجت إليزابيث مرة واحدة لوريث صناعة النسيج، أرون نايار، في حفلة زفاف هندية في العام 2007، لكنهما انفصلا في العام 2010، وتطلقا بعدها بعام.

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