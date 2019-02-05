كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:33 صباحاً - هاني الناظر يقدم نصائح للمواطنين للحماة من التقلبات الجوية
كتبت : انجي بيومي
نصح الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق المواطنين الإكثار من شرب المياه غدا للحفاظ على الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وحذر في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري الأهالي من خروج أطفالهم من المنزل لحمايتهم من التعرض لارتفاع حرارة الشمس أو الأتربة المثيرة، مشيرا إلى أن درجة الحرارة ستعاود الانخفاض مرة أخرى.
وناشد المواطنين بغلق شبابيك المنزل، بسبب الأتربة المثيرة وارتداء قبعة على الرأس لحماية أنفسهم من لسعات الشمس ووضع الكريمات ومرطبات الجلد بسبب درجة الحرارة.
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