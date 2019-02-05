كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 صباحاً - البحوث الإسلامية : الحجاب واجب شرع..والدعوة لخلع إثم

كتبت : انجي بيومي

أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الحجاب واجب، وتاركه يُعاقب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو من يعاقب ولا دخل للعباد بهذا الأمر.

وأوضح "النجار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الإثنين، أن دور العباد تجاه الحجاب هو التذكير وليس بالعقاب، وأن العقاب واللوم لتاركه لا يجوز.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكره الإنسان على نيته ولا على أن يكون محبًا لله، مشددًا على أن الدعوة إلى خلع الحجاب نوع من الإثم، ولا يجوز الحث على ترك واجب ديني.