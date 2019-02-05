كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 صباحاً - السكك الحديد تكشف موعد زيادة الاسعار

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه لن يتم زيادة أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تحسين الخدمة بشكل كامل تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «القاهرة اليوم»، المذاع على فضائية «اليوم»، تم توقيع عقد توريد وتصنيع 1300 عربة قطار جديدة للركاب في صفقة هي الأضخم في تاريخ الهيئة، موضحا أنه تم التعاقد في عام 2017 مع شركة أمريكية لتطوير وتأهيل عدد من الجرارات وأن العام الحالي يشهد توريد عدد من الجرارات الجديدة.

وأوضح أن نظام الإشارات الجديد يعمل على تقليل نسبة حوادث القطارات مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إعادة الانضباط للعنصر البشري داخل منظومة التشغيل.

وتمتلك الهيئة القومية للسكك الحديدية نحو 820 جرارًا تعمل جميعها بالسولار وبنظام الجر القديم نفسه، وتستهلك هذه الجرارات كميات كبيرة من السولار تصل يوميًّا إلى أكثر من 400000 لتر، بما يعادل 2 مليون جنيه و100 ألف يوميًّا.