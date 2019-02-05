كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 صباحاً - بالفيديو..تعادل مخيب لـ «ليفربول» أمام وست هام في الدوري الانجليزي

ليفربول

تعادل فريقي ليفربول ووست هام يونايتد بنتيجة 1-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز «ماني» هدف ليفربول في الدقيقة 22، وتعادل «أنطونيو» لفريق وست هام يونايتد في الدقيقة 28.

وتبادل فريقي ليفربول ووست هام السيطرة على وسط الميدان، خلال الربع ساعة الأولى من تلك المواجهة.

وفي الدقيقة الثالثة أطلق المهاجم الدولي المكسيكي «تشيتشاريتو»، لاعب وست هام يونايتد تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء «الريدز»، كاد أن يتقدم بها لفريقه، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى ليفربول «أليسون بيكر»، بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة العاشرة سدد لاعب وست هام «آرون كريسويل»، تصويبة قوية من خارج منقطة جزاء ليفربول، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الريدز «أليسون بيكر».

وفي الدقيقة 19 من زمن اللقاء، وفي أولى لمحات الخطورة من جانب ليفربول، سدد مهاجم ليفربول «روبرتو فيرمينو»، كرة قوية من على حدود منطقة جزاء وست هام، لكن حارس مرمى الفريق الخصم نجح في السيطرة عليها بصعوبة بالغة.

وفي الدقيقة 22 نجح «ساديو ماني»، في إحراز أول أهداف ليفربول في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة جزاء وست هام.

وفي الدقيقة 28 تعادل «أنطونيو»، لاعب وست هام لفريقه من تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء الريدز.

وفي الدقيقة 41 سدد «ديكلان رايس»، لاعب وست هام رأسية صاروخية من داخل منطقة جزاء «الريدز»، لكنها مرت أعلى عارضة حارس مرمى ليفربول «أليسون بيكر».

ولم تظهر خطورة الدولي المصري محمد صلاح طوال أحداث الشوط الأول، إذ بدا مستسلمًا تمامًا للرقابة الدفاعية اللصيقة المفروضة عليه من لاعبي وست هام.

وانحصر اللعب بعد ذلك بين الفريقين خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في وسط الميدان.

ولم ينجح لاعبي كلا الفريقين في تهديد مرمى الجانب الآخر بأي فرصة خطيرة منذ بداية الشوط الثاني من اللقاء.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، فيما ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.