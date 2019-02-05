كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 صباحاً - تحذير عاجل من المترو للمواطنين

قال أحمد عبد الهادى المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن مواجهة الباعة الجائلين في المترو من اختصاص شرطة النقل العام، مشيرا إلى أنه يتم عمل حملات أمنية على خطوط المترو يوميا.

وطالب في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، المواطنين بعدم الشراء من الباعة الجائلين والتعاطف مع متسولين أثناء استقلال المترو.

وأضاف أنه ممنوع نهائيا وجود بائع متجول داخل قطارات المترو، وفقا للوائح التشغيل، مشيرا إلى أن البائع المتجول يستقل المترو مثله مثل أي راكب، ولا يستطيع أحد منعه من ذلك، مطالبا المواطنين بالتصدي لظاهرة الباعة الجائلين داخل المترو.المارو