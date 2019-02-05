كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 صباحاً - إعادة مسرحية الزائر بمركز المنارة بشرم الشبخ

يستعد فريق عمل مسرحية الزائر بقيادة المخرج الكبير خالد جلال، إعادة عرض مسرحية الزائر التى تم تقديمها فى منتدى شباب العالم فى دورته الأخيرة بشرم الشيخ بدءا من الغد على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات .

العمل المسرحى سيتم عرضه بكامل أبطاله سواء من داخل مصر أو خارجها ، حيث يشارك فى بطولة العرض عدد من الممثلين من كافة أنحاء العالم بخلاف المصريين كالجزائر ولبنان واندونيسيا والكاميرون والكونغو والسعودية وسوريا .

وجاء قرار إعادة عرض المسرحية من أجل دعم مبادرة حياة كريمة .