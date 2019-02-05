كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 فبراير 2019 12:59 صباحاً - مجد القاسم يكشف سبب خلافه مع أصالة بسبب نكتة بايخة

انتهى الفنان مجد القاسم من تصوير أغنية "نكتة بايخة" على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج متيم السراج.

أغنية "نكتة بايخة" هي اسم ألبوم مجد الذي طرحه عام ٢٠١٧، وهي من كلمات صلاح عطية، ألحان السيد رجب محمد مصطفى راضى، وتوزيع نوار البحيري.

أكد مجد القاسم، في بيان صحفي له، أن التحضيرات للكليب بدأت منذ خمسة أسابيع تقريبا، وكان من المقرر تصويره الأسبوع الماضي لكن تم تأجيله حتى الاستقرار على لوكيشن التصوير، وقبل أن تعلن النجمة أصالة عن أغنيتها في ألبومها الجديد التي تحمل نفس الاسم.

وتابع مجد حديثه قائلا: "الفنانة أصالة بنت بلدي وليس لدي مشكلة أن تطرح أغنية بذات الاسم، ولكن الألبوم ملك للمنتج محسن جابر صاحب شركة مزيكا وكتب كلمات الأغنية الشاعر صلاح عطية".

كانت الفنانة أصالة أثارت غضب الشاعر الغنائي صلاح عطية بأحدث تغريدة لها على موقع "تويتر" التي قالت بها: "فيه أغنية بألبومي القادم اسمها (نكتة بايخة) لحّنها الرهيب والله رهيب (إيهاب عبدالواحد) وكتبها الموهوب الكبير (أمير طعيمة) ووّزعها بقى الّلي ماله طبيعي ولا منطقي (فهد) وأنا فيها تحدّيتني وفاجأتني وبعتقد عجبتني".

غير أن أصالة عادت ونسبت كلمات الأغنية للشاعر الغنائي عبدالحميد الحباك، وقدمت اعتذارها له عن خطأها في نسب الأغنية للشاعر أمير طعيمة.

وسريعا رد على تغريدة أصالة، الشاعر صلاح عطية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "مع كامل الاحترام لحضرتك "أصالة" وللأستاذ أمير طعيمة، لكن نكتة بايخة اسم ألبوم النجم مجد القاسم، إنتاج مزيكا 2017 كلماتي صلاح عطية".