الامارات | «جلاس» يتصدر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن «جلاس» يتصدر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «جلاس» حقق إيرادات بلغت 9.5 ملايين دولار. أرشيفية

تصدر فيلم الرعب «جلاس» إيرادات دور السينما الأميركية، للأسبوع الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما، مساء أمس. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من بروس ويلس، وصموئيل جاكسون، وجيمس مكافوي، إيرادات بلغت 9.5 ملايين دولار. وظل في المركز الثاني الفيلم الكوميدي «ذي أبسايد» بإيرادات بلغت 8.9 ملايين دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والدراما «ميس بالا»، محققاً إيرادات بلغت 6.7 ملايين دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرات والخيال العلمي «أكوامان»، الذي يشارك في بطولته كل من جيسون موموا، وآمبر هيرد، ووليام دافو، ونيكول كيدمان، محققاً إيرادات بلغت 4.8 ملايين دولار.

وفي المركز الخامس، جاء فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس»، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من جيك جونسون، وشاميك مور، وهيلي شتيفيلد، محققاً إيرادات بلغت 4.4 ملايين دولار.