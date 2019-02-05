الامارات | 2000 مطعم و100 فعالية في «دبي للمأكولات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مطعم و100 فعالية في «دبي للمأكولات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المهرجان يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسة لفنون الطهي. من المصدر

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن عودة مهرجان دبي للمأكولات الذي ينطلق في 21 الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 مطعم وتنظيم 100 فعالية، ويستمر حتى 9 مارس المقبل، ومن المتوقع أن يكون الأضخم على مستوى المدينة منذ انطلاقه. وعلى مدار 17 يوماً سيحظى سكان وزوّار دبي بأشهى وألذ التجارب والعروض التي ستقام في مواقع متعددة في المدينة، حيث يمكنهم تجربة وجبات من ثلاثة أطباق من مجموعة مختارة من المطاعم الفاخرة في دبي، أو الاستمتاع بالطقس الرائع وتجربة مذاقات حصرية، بالإضافة إلى تذوق أطباق أصيلة من حول العالم تعكس العديد من الثقافات، فضلاً عن استكشاف عدد من مطاعم المدينة التي ربما تكون صغيرة ولكنها كبيرة بأفكارها ومذاقاتها، وأيضاً التعرف إلى أحدث التوجهات في عالم فنون الطهي. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «يعود مهرجان دبي للمأكولات مرّة أخرى ليقدّم لسكّان وزوّار المدينة فرصة مميّزة لتجربة أطعمة ووجبات متنوعة من حول العالم، حيث يعتبر المهرجان اليوم من أبرز الأحداث التي يتضمنها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رئيسة لفنون الطهي في المنطقة، ولا شك أننا خلال الأعوام الخمسة الماضية، قمنا بتوطيد علاقاتنا مع شركائنا وتمكّنا من تحقيق النجاح معاً، وفي هذا العام سنأخذ مهرجان دبي للمأكولات إلى مستويات جديدة عبر المزيد من الإضافات النوعية والقيّمة التي تحتفي بجميع فنون الطهي وترحب بعشاق المذاقات، ونتطلع إلى استقبال جمهور المهرجان من داخل الدولة وخارجها ومن جميع الجنسيات والثقافات لمشاركتنا هذه الاحتفالية الكبرى».

ويعود للمهرجان هذا العام العديد من فعالياته التي حظيت بشعبية كبيرة خلال الدورات السابقة، ومن بينها سوايب كانتين الشاطئ، وجواهر دبي الخفية، وأسبوع دبي للمطاعم، كما تتضمن هذه الدورة أيضاً فعاليات جديدة مثل «رحلة في عالم المذاقات»، و«قهوة مميزة بمذاقات حصرية»، بالإضافة إلى عروض خاصة في متاجر التجزئة وفعاليات ترفيهية في مراكز التسوّق.

المهرجان يقدّم لسكّان وزوّار المدينة فرصة تجربة مذاقات من حول العالم.