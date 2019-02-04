كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - بيراميدز: رامون دياز سيصبح المدرب الأغلى في تاريخ الكرة المصرية

رامون دياز

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميز، على تعاقد تركي آل الشيخ مالك النادي مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد للفريق. وقال عفيفي عبر صفحة بيراميدز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رامون دياز سيكون أغلى مدير فني في تاريخ كرة القدم المصرية على الإطلاق". وتابع: "رامون يبدأ مهمته مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح تركي آل الشيخ في التعاقد معه". يذكر، أن تركي تعاقد مع دياز منذ فترة قريبة، خلفًا لحسام حسن الذي تمت إقالته بعد مباراة الزمالك في الدوري المصري.

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