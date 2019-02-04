كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز أمام الداخلية: "روح الفانلة الزرقاء +90"

تركي آل الشيخ

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على فوز فريقه أمام الداخلية، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز على الداخلية في الوقت بدل الضائع بعد انتهاء وقت اللقاء الأصلي، بثنائية نظيفة، على ملعب كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 بالمسابقة المحلية.

وقال تركي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رغم تضييع الوقت الذي تعودنا عليه والضرب غير المبرر، لكن روح الفانلة الزرقاء ٩٠+".

ونشر تركي عبر "فيس بوك" صورة تجمعه بالأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز والذي سيتولى المهمة في المباراة المقبلة، قائلًا: "شد حيلك، رامون حتى الموت، روح الفانلة الزرقاء".

وتولى أحمد حسن المشرف على قطاع الكرة في بيراميدز، المسؤولية الفنية للفريق بشكل مؤقت خلفًا لحسام حسن، حيث خاض مواجهة الداخلية اليوم.

يذكر، أن بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.