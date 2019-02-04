كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - شاهد.. دينا فؤاد مع ميرفت أمين من كواليس مسلسل "قيد عائلي"



نشرت الفنانة دينا فواد عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير " إنستجرام " صور تجمعها بكل من الفنانة ميرفيت أمين والفنانة بوسى من كواليس تصوير مسلسل " قيد عائلى" . وعلقت دينا على الصور قائلا : "من كواليس مسلسل قيد عائلي مع المخرج الشاطر جدا تامر حمزه والقمر ميرفت أمين والجميله بوسي.. يعرض ابتداء من 2 مارس علي قناه cbc" . يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد هو فيلم القرموطى بيتمرمط ، والذى شاركت فى بطولته كل من أحمد أدم ومى سليم .



كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دينا فؤاد مع ميرفت أمين من كواليس مسلسل "قيد عائلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.