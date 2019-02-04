كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - مجد القاسم يستأنف تصوير "نكتة بايخة"

قرر الفنان مجد القاسم، تصوير أغنية نكتة بايخة من البومه "نكتة بايخة" الذى طرحه العام الماضي، على طريقة الفيديو كليب.

نشر مجد القاسم فيديو من كواليس الكليب على صفحته على فيسبوك.

الأغنية من كلمات صلاح عطية وألحان سيد راضى وتوزيع نورا البحيري.

يذكر أن مجد القاسم قرر تصوير الأغنية بعد مرور عام على طرحها؛ بسبب تقديم الفنانة أصالة لأغنية بنفس العنوان فى ألبومها الجديد.