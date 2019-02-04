كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - شاهد.. هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحي من كواليس تصوير "اللعبة"



يواصل الفنان هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحى تصوير أدوارهم فى مسلسل اللعبة والذى من المقرر أن ينافس فى شهر رمضان القادم ويضم المسلسل نخبه كبيرة من النجوم الكوميديين ومنهم محمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى. يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد مسلسل "خلصانة بشياكة" وشاركهم البطولة الفنان أحمد مكى والفنانة دينا الشربينى.

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