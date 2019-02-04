كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - فاروق حسني: انتظروا معرضا فنيا كبيرا نهاية العام الحالي

معتز عوض

قال الفنان التشكيلي الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الاسبق، إن "الفنان الاكاديمي، هو يميل للفن التعبيري لذي يعبر عن الطبيعة كمكانه كلامية ، كنوع من الفن النلتزم الذي يدافع عن نظام معين لدعمن رؤى وسياسة معينة ".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم كلا من جمال عنايت، وبثينة توكل، أن "التجريد الكلي وليس الجزئي، هو قيمة مطلقة ، كنوع من الفلسفة المطلقة ، حيث يقوم الفنان بوضع مساحة معينة لتوصيل أحساس معين".

وتابع حسني، أن "الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكنرية دعاني لإقمة معرض من قلب مكتبة الإسكندرية قريبا".

وكشف وزير الثقافة الأسبق أنه سيكون هناك أخر العام معرض أساسي وكبير في شهر ديسمبر المقبل .