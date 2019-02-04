كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 11:40 مساءً - شاهد.. ساندي تروج لفيلمها الجديد "عيش حياتك " قبل عيد الحب



تروج المطربة ساندى لفيلمها الجديد "عيش حياتك" والذى من المقرر أن يعرض فى عيد الحب المقبل وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. علقت نانسى قائلة : "تفتكرو إزاي الواحد يقدر رغم أي وجع جواه ينسي ويعيش حياته ؟.. فيلم عيش حياتك فى عيد الحب". الفيلم من بطولة الفنان سامح حسين، وساندي، وإدوارد، وسامية الطرابلسي، وأحمد التهامي، ومحمد نور، وأحمد حلاوة، وياسر الطوبجي، وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني.

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