اكتشفت سيدة تايوانية 28 عامًا، أنها عند تعرضها لحادث أليم منذ عدة سنوات، وعند احتياجها لنقل الدم تقدم أحد الشباب للتبرع لها بالدم، دون أن تعلم بأن علاقة حب ستنشأ بينها وبين هذا الشخص بعد أعوام طويلة.
وبعد 11 عامًا من الحادث، وقعت لين في حب رجل يدعى ليان تشيشينج الذي تقدم إلى خطبتها، وعلمت بأنه اعتاد على التبرع بالدم بانتظام- بحسب ما ذكره موقع "مترو" الإلكتروني.
وعلمت لين بأن خطيبها كان الشخص الذي تبرع لها بالدم منذ 9 سنوات، عندما مازحها قائلاً بأنه يتبرع بالدم بانتظام وأنه ربما تبرع بدمه لها، الأمر الذي دفعها للاطلاع على رقم هوية المتبرع في المستشفى وتأكدت بأنه خطيبها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 11 عاما.. سيدة تكتشف أن خطيبها أنقذ حياتها دون علمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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