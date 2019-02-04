في ذكرى تأسيسه.. أغرب قضايا "الخلع" بسبب "فيس بوك"

يوافق، اليوم، ذكرى مرور 15 عاما على تأسيس موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تم تدشينه منذ عام 2004، ليصبح من أكثر المواقع استخدامًا من قبل الملايين حول العالم.

وباختلاف الأهداف التي يقصدها الملايين من استخدام "فيس بوك"، إلا أنه سلاح ذو حدين، فالهوس الذي أصاب الكثيرون جراء استخدامه جعله سببًا في التقليل من العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص، ولا سيما الحياة الزوجية، حيث شهدت محاكم الأسرة بعض الدعاوى القضائية التي كان سببها "فيس بوك"، ورصد بعضها "هن" في هذا التقرير:

"هبة": زوجي يحدثني من خلال "فيس بوك"

وفي إحدى الدعاوى القضائية التي شهدتها محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تقدمت سيدة برفع دعوى خلع من زوجها الذي اكتشفت هوسه باستخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وذكرت السيدة التي تدعى "هبة" في دعوتها القضائية بأنها وجدت زوجها يحدثها من خلال "فيس بوك" حتى وإن كان جالسًا بجوارها، كما أنه غير مهتم بها أو الخروج معها ودائمًا ما كان يفضل استخدام "فيس بوك" بدلًا من الحديث معها.

حياة مملة وكئيبة هكذا وصفت الزوجة أسلوب حياتها مع زوجها المهوس بالـ"فيس بوك"، وهو ما دفعها لرفع دعوى خلع تحمل رقم 2480 لسنة 2018.

"م.ع": "جوزي بيخوني على فيس بوك"

بينما شهدت محكمة الأسرة بمنطقة إمبابة شكوى سيدة ثلاثينية تدعى "م. ع.أ" من زوجها، طالبة "الخلع" بعد زواج دام 12 عامًا، وذلك بعدما اكتشفت خيانة زوجها لها من خلال استخدامه "فيس بوك".

فعبر صفحته الخاصة على "فيس بوك"، نشر زوج المدعية منشور أهانها من خلاله وسبها كما أنه طلب ترشيح عروسة أخرى للزواج منها، وذكرت الزوجة في دعواتها بأن زوجها كان يقيم محادثات غير أخلاقية مع سيدات أخريات.

رضوى: تعرفت عليه من "فيس بوك" وطلع نصاب

وفي دعوى قضائية حملت رقم 8286 لسنة 2019 شهدتها محكمة الأسرة بزنانيري، وقفت سيدة ثلاثينية تدعى "رضوى" لإقامة دعوى خلع من زوجها، الذي اكتشفت أنه "نصاب".

البداية ترجع حينما تعرفت السيدة الثلاثينية على زوجها من خلال "فيس بوك" وبدأت في الحديث معه حتى أحبت وتزوجت منه، واكتشفت بعد ذلك أنه يتحدث مع سيدات أخريات لأخذ منهن مبالغ مالية، وهي نفس الطريقة التي كان يتبعها معها.

وحينما واجهته اعتدى عليها بالضرب وحبسها، لكنها استطاعت الهرب وقامت برفع دعوى الخلع من زوجها.

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