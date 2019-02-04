7 نصائح لتجنب مخاطر الظاهرة "الغريبة" في طقس الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا ظاهرة مناخية غريبة، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة إلى 31 درجة في القاهرة، ثم تنخفض إلى 20 درجة في اليوم التالي، حسب ما صرحت به الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفى ضوء توقعات الخبراء بشأن تباين درجات الحرارة غدًا، نقدم لكم نصائح هامة وضرورية، وجهها طبيب الأمراض الصدرية، الدكتور طه بكري للمواطنين، يجب اتباعها قبل النزول من المنزل لتجنب الإصابة بأمراض الشتاء:

- عدم تخفيف الملابس عند الخروج من المنزل غدًا، ويفضل ارتداء ملابس ثقيلة مثل الجواكيت الجلدية.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة خاصة المليئة بالمدخنين.

- عدم الخروج في الأماكن إذا كان الجو ملىء بالأتربة والهواء البارد.

- تناول العصائر التي تحتوي على "فيتامين سي" مثل عصير الليمون والجوافة.

- يفضل عدم الاستحمام خلال اليومين القادمين، لأن ذلك يساعد على الإصابة بنزلات البرد.

- التوقف عن التدخين، لأنها تُؤثر على وظائف الجهاز التنفسي.

- الإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل النعناع والينسون.

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل يرجع للكتل الهوائية القادمة من جنوب السعودية وشمال السودان، والتي تكون محملة بحرارتها المرتفعة.

ويشهد طقس الأربعاء انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 10 درجات نتيجة للرياح الشمالية الغربية القادمة من ليبيا وبدورها ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.