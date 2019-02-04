مايا دياب بإطلالة جريئة في المكسيك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي تحرص دائمًا على الظهور لجمهورها من وقت للآخر بإطلالة غير اعتيادية ومميزة تجذب بها الانتباه، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي " انستجرام"، بإطلالة صفراء اللون خلال عطلتها بالمكسيك.

وقد تعتبر هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها "دياب" اللون الأصفر إذ تعتمد في أغلب إطلالاتها على اللون الأحمر والذهبي أو علي الألوان الداكنة مثل الأسود.

وتميز فستانها الأصفر بالتصميم الجرئ، شفاف، شبه مكشوف من ناحية الصدر مع شراشيب مطرزة لامعة، طويلة، جذبت بها الأنظار، وجعلتها إطلالتها محط إثارة للجدل.

بالإضافة للمكياج الناعم من أحمر الشفاه النيوود والكحل الأسود، وتصفيفة الشعر الغجري،وحصدت مايا عبارات الإشادة والثناء على إطلالتها.

وعلقت مايا علي الصورة قائلة: "سألني أحدهم مرة لماذا لم ارتد فستانا أصفر اللون من قبل أخبرتهم، كنت احتفظ به من أجل المكسيك".

ومن جانبها؛ أوضحت خبيرة الموضة والأزياء هدى عصام لمصراوي: "تتميز مايا بالبشرة الداكنة وهذا يجعلها محظوظةٌ لأن معظم الألوان تناسبها، لذا برزت مايا جمال اللون الأصفر وزادته قيمةً ومنحها قوةً وجاذبية".

وأضافت خبيرة الموضة والأزياء لمصراوي: أتمني إني أشوف مايا في إطلالات جديدة صفراء اللون، ويفضل أيضًا إذ مزجته مع الأخضر الغامق، أو مع الوردي اللؤلؤي، وارتداء الملابس الزرقاء بجميع تدرجاته: السماوي، التوركواز، الأرجواني الفاتح Lilas والأحمر القاني أو القرمزي.