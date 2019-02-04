محمد اسماعيل - القاهرة - زيادة الوزن لا تعني بالضرورة الإصابة بالسمنة، بل يجب حساب مؤشر كتلة الجسم للتأكد مما إذا كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن فقط أم سمنة أو سمنة مفرطة، ومن ثم اتخاذ الوسائل العلاجية المناسبة لكل حالة.. فما هو مؤشر كتلة الجسم المثالي؟.
مؤشر كتلة الجسم الطبيعي يتراوح من 20 إلى 25، وفقا للدكتورة عزة الجوجري، أستاذ الطب الطبيعي وعلاج السمنة بكلية الطب جامعة عين شمس، موضحة أن مؤشر كتلة الجسم يمكن حسابه من خلال قياس وزن الشخص بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر، وبناء عليه يكون هناك أشخاص يعانون من زيادة الوزن فقط أو السمنة أو السمنة المفرطة، على النحو التالي:
لمزيد عن زيادة الوزن لا تعني السمنة دائما.. احسب وزنك المثالي..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة الوزن لا تعني السمنة دائما.. احسب وزنك المثالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.