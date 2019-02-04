تعرف على "الفراكشنال ليزر" لعلاج مشاكل البشرة والجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تعد تقنية فراكشنال ليزر نقلة نوعية في عالم التجميل وعلاج الأمراض الجلدية، إذ يعتبر علاج قوي وفعال لمشاكل البشرة المختلفة كآثار حب الشباب والحروق.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد العزيز، أخصائي جراحة التجميل والليزر، في تصريحات لمصراوي، إن الفراكشنال ليرز له الكثير من الفوائد والاستخدامات المفيدة للوجه، والتي بدورها جعلته النوع الأكثر استخدامًا وانتشارًا في علاج مشاكل الوجه والتخلص منها، خاصة مع ظهور التقنية الأحدث وهي الفراكشنال ليزر CO2.

ومن فوائد الفراكشنال ليزر أنه يعطي تأثيرًا فعالًا عند استخدامه في حالات جلدية مختلفة مثل إزالة تجاعيد الوجه، التي تظهر حول العينين والشفتين أو التهدل البسيط في جفني العينين، وآثار حب الشباب، عن طريق بناء خلايا وطبقات جديدة، وإلقضاء لعى الخلايا الميتة التي تسبب ظهور البقع بالبشرة.

وأضاف عبد العزيز، أن الفراكشنال ليزر من أفضل التقنيات لعلاج آثار الحروق، وتغير لون البشرة نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس دون استخدام واقي شمس، كما يعمل على إعادة جمال وحيوية البشرة.

ومن جانبه، أوضح أخصائي حراجة التجميل، أن المعالجة بالفراكشنال تتم على شكل عدة جلسات تتفاوت حسب الحالة وحسب استجابة المريض، وطريقة عمل الجلسة، يحتاج من 3 إلى 5 جلسات علاجية، ليحصل على النتائج المطلوبة. وتتراوح الفترة بين كل جلستين من 4 إلى 6 أسابيع، كما أن المزيد من التحسن يستمر في الظهور لعدة شهور بعد انتهاء آخر جلسة.

ويحضر المريض للعيادة قبل الجلسة لوضع كريم مخدر موضعي، ثم يبدأ الطبيب المختص بتمرير أشعة الفراكشنال على المنطقة المراد علاجها، وذلك حسب نوع الحالة ولون البشرة وتستغرق الجلسة لكامل الوجه حوالي ربع ساعة، يتم بعدها إعطاء المريض كريمات لوضعها مرتين يومياً لعدة أيام بعد الجلسة.